Le Sous-Préfet Olivier Tainturier fait la visite de Saint Rémy à vélo.

Olivier Tainturier, nouveau Sous-Préfet, a pris ses fonctions à Chalon sur Saône début mars 2021, précédemment il était à Saint Paul de La Réunion. Afin de mieux connaitre l’arrondissement qu’il a en charge, il va se rendre dans les communes à la rencontre des maires.

C’est à Saint Rémy qu’il a consacré ce mercredi 25 Août après-midi pour une visite de la ville et de ses principaux équipements. C’est tout naturellement que Florence Plissonnier, maire de St Rémy, a invité Monsieur le Sous-Préfet à faire la visite de la ville à vélo. La Directrice des services les a accompagnés pour cette visite.

Après un passage par la mairie et ses services, c’est l’espace Brassens entièrement rénové que Madame le maire a fait visiter, expliquant les diverses modifications apportées à cet équipement. Ensuite direction la médiathèque, accueillis par Sylvie Guillerminet responsable de la médiathèque qui a fait une description du fonctionnement et de ses grands espaces dédiés par thème (enfance, multimédia, scolaire, espace jeunes..), de sa terrasse,

Quelques tours de roue et tout le monde s’est retrouvé devant le collège où de grands travaux d’aménagement des rues sont en phase de finition. Le but est l’amélioration de la sécurité aux abords du collège et de l’école Ruisseau Mauguet en améliorant le plan de circulation et de stationnement dans le cadre du plan vélo, pour permettre aux enfants de se rendre sans risque à vélo dans les établissements scolaires. Mathieu Penel jeune ingénieur stagiaire en charge du plan vélo et Benjamin Munier étaient présents pour expliquer les aménagements routiers et répondre aux questions d’Olivier Tainturier.

Le groupe cycliste s’est ensuite dirigé vers le parc Claude Monet en passant par le parc Comtesse Keller et la piscine. Ces deux parcs sont situés rue Auguste Martin. Le parc Monet a été entièrement réhabilité en 2017 avec tables et bassins, il est devenu un lieu de promenade, de détente.

L’autre lieu important pour la commune que Florence Plissonnier a fait visiter à Monsieur le Sous-préfet est l’Escale, centre de loisirs et de restauration scolaire de St Rémy. Lieu symbolique de la dynamique engagée par la commune sur le mieux manger avec le moins de gaspillage alimentaire possible, sans oublier les différentes salles utilisées pour le périscolaire et les vacances scolaires pour l’accueil des enfants. Les salles sont aménagées en concordance avec les contraintes sanitaires et le personnel veille au bon respect des protocoles.

Les mobilités douces sont un des enjeux du mandat de la majorité de St Rémy et faire le tour de la ville à vélo n’a pas laissé indifférent Olivier Tainturier Sous-Préfet, lui-même adepte de la petite reine depuis son retour en métropole.

C.Cléaux