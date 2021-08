Vous rêvez de chanter ! Musique Pluriel recrute des choristes

C'est la rentrée ! Après ces mois de galère, de retrait de la vie sociale, vous n’avez qu’une envie RE VIVRE. Musique Pluriel vous offre une solution vivifiante, redynamisante : le CHANT.

Vous avez envie de chanter ? Vous chantez déjà? Quel que soit votre âge et votre niveau, il y a une place pour vous dans l'un des trois ateliers hebdomadaires : Atelier d'initiation et de pratique du chant choral, Ensemble vocal polyphonique ou ateliers d’éveil musical pour les petits.

Musique Pluriel accueille et accompagne dans l’apprentissage et le plaisir de chanter ensemble, de participer à des projets, des concerts, des animations et des évènements exceptionnels.

Venez rejoindre l'association Musique/Pluriel, en participant aux ateliers de chants animés par les professionnels : Catherine FAURE, Marie FRASCHINA, Robin LIMOGE et Rafaëlle PERIGOIS..

Les répétitions pour adultes ont lieu le lundi ou le mardi soir, et le mercredi matin pour les enfants de 3 à 7 ans.

Pour plus de renseignement n’hésitez pas à contacter musique Pluriel au 06.31.68.74.15 ou 09.80.65.63.71 ou consultez le site www.musiquepluriel.fr.

Le samedi 4 septembre 2021, Musique Pluriel sera au forum des associations au parc des expositions de Chalon.

JCR