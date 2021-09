Forum de la vie associative et sportive de Chalon sur Saône - Comment choisir ses loisirs ?  Réponse le samedi 4 septembre

Le Forum de la vie associative et sportive chalonnaise revient le samedi 4 septembre au Parc des Expositions. Ce forum à destination du grand public vous permettra de découvrir un vaste panorama de la vie associative de votre ville.



Samedi 4 septembre, les associations chalonnaises se réunissent pour un forum à destination du grand public qui permettra de découvrir un vaste panorama de la vie associative chalonnaise, que ce soit pour pratiquer une activité ou s’investir auprès d’une association. Depuis 2016, le Forum de la Vie Associative et Sportive Chalonnaise, organisée par le service de la Vie Associative et l’OMS, est ouvert librement au public le 1er samedi du mois de septembre.

En 2019, date de la dernière manifestation, le public venu participé à cet événement dépassait les 8 000 personnes.

Le forum se déroulera dans l'enceinte close et couverte composée de quatre bâtiments. Le boulodrome, le parc des expositions, le gymnase et les salons du Colisée ainsi que le réceptif de l’Elan Chalon.

Les 192 associations différentes inscrites, de loisirs, de solidarité, culturelles et sportives... présenteront leurs activités sur une plage horaire continue de 9 h à 18 h. Selon les disciplines et activités, des initiations et démonstrations seront également proposées. Cette journée exceptionnelle est l’occasion d’observer un panorama complet du tissu associatif chalonnais et des nombreuses activités possibles à Chalon.

Le Forum est organisé par le service Vie associative de Chalon-sur-Saône - qui tiendra un stand pour présenter les activités proposées par la Ville - en partenariat avec l’Office Municipal des Sports.

D’autres partenaires tels que la Croix Blanche, pour la sécurité des personnes, l’Union des Comités de Quartier de Chalon-sur-Saône et le Groupe Chalonnais de la Retraite Sportive pour la gestion des buvettes seront présents dans le village institutionnel.



L’inauguration aura lieu à 9 h en présence de Gilles Platret, maire de Chalon.



De nombreux temps forts ponctueront cette journée avec des déambulations, des démonstrations et des initiations



Quelques démonstrations prévues

Entente Chalonnaise Athletisme : Exterieur Parc desexpositions

Racing TangoChalonnais : Exterieur Parc des expositions

Chalon Tennis deTable : Boulodrome

Viking clubChalonnais : Boulodrome

Ring OlympiqueChalonnais : Gymnase - Ring de Boxe

Societe d'escrime la Riposte : Gymnase - Piste escrime

Karaté BoxingChalonnais : Gymnase - Espace Combat

Espace danse : Gymnase - Espace sol

Les Rocks Cherleaders Chalon : Gymnase - Espace sol

Association de danse Helyette David : Gymnase - Espace sol

Compagnie FlexImpact : Gymnase - Espace sol

Synergit Fit : Gymnase - Espace sol

Faso lili : Gymnase - Espace sol

Entrée libre de 9 h à 18 h, sur présentation du pass sanitaire.