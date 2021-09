75104 euros de travaux et matériel pour les écoles

Les grandes vacances scolaires sont toujours l’occasion pour la commune de faire des travaux d’entretien ou d’embellissement ou pour acheter du matériel pour les trois groupes scolaires nécessaires au 589 élèves inscrits pour cette rentrée 2021.

Avant chaque rentrée scolaire, le maire Vincent Bergeret accompagné de ses adjoints et du responsable des Services Techniques, François Boissier, fait le tour des trois groupes scolaires de la commune : Rostand, Berlioz et Cruzille. Une visite qui permet de se rendre compte des travaux réalisés durant cette période de vacances et par la même de rencontrer les directeurs de chaque groupe, voir les équipes d’enseignants en pleine préparation pour cette rentrée du 2 septembre 2021.

Cette année une grosse place a été laissée au matériel informatique en matière de matériel dans les écoles primaires, en plus d’un petit matériel nécessaire comme chaise pour un enfant handicapé, table de change mobile pour la classe ULIS, draisiennes pour une maternelle.

Mais aussi des travaux d’entretien et de mise à niveau d’installations tels : le remplacement de l’éclairage dans toutes les classes du groupe Rostand désormais équipé en luminaires LED, la réfection du couloir du 1er étage de la primaire Rostand, la réfection complète du local des ATSEM au groupe Berlioz. Au total ce sont 75104 euros qui ont été engagés par la commune.

589 élèves pour 24 classe

Comme la rentrée a lieu ce jeudi 2 septembre 2021, les premiers chiffres peuvent être connus quand à la fréquentation des établissements scolaires :

Pour le groupe Cruzille : au total ce sont 204 enfants qui franchiront les portes de l’école ( 76 en Maternelle pour 3 classes et 128 en primaire pour 5 classes, la classe ULIS comptant 6 élèves)

Pour le groupe Rostand au total ce sont 196 enfants répartis dans 3 classes de Maternelle soit 77 enfants et 5 classes de primaire soit 119 élèves.

Pour le groupe Berlioz le total est de 189 enfants répartis dans les 2 classes de maternelle et les 5 classes de primaire.

Au total ce sont 589 élèves qui se répartiront dans les 24 classes sachant que la rentrée 2020 a compté 575 enfants, c’est donc une légère augmentation des effectifs pour cette rentrée 2021.

Du coté du Collège Aragon de la compétence du Conseil Départemental, ce sont 299 élèves qui sont annoncés soit 30 de plus que la rentrée 2020 répartis dans 12 classes et pour 27 professeurs.

Il ne reste plus qu’à souhaiter une bonne rentrée scolaire 2021 à toutes et tous : enseignants, élèves, ATSEM.

JC Reynaud