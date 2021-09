Débridez corps et mental avec l’association « Espace danse »

À mi-chemin entre l’art et le sport, la danse apporte d’immenses satisfactions, et pas seulement sur le plan physique. Et pour présenter ses activités, l’association chalonnaise "Espace Danse" vous donne rendez-vous au Forum des Sports, samedi 4 septembre, au Parc des Expos à Chalon. Les cours de danse proposés par l’association reprennent, eux, lundi 13 septembre à la Maison des sports. Pour les hésitants, les inscriptions se font toute l’année.