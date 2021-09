Festival des solutions écologiques du 5 au 12 septembre

Réseaux, partenaires, entreprises, collectivités et citoyens qui agissent concrètement en faveur de la transition écologique, chacun à leur niveau, dans leur territoire, selon leurs moyens, leurs envies, leur créativité sont au rendez-vous de cette manifestation d’envergure régionale, qui mobilise durant une semaine le plus grand nombre sur la transition écologique. Plus de 220 initiatives locales seront mises à l’honneur.

Dimanche 5 septembre

Ouverture du Festival par les POTES (Pionniers Ordinaires de la Transition Ecologique) à la péniche Cancale, port du Canal à Dijon, à partir de 10 heures.

Du 6 au 12 septembre

Plus de 220 événements dans toute la Bourgogne-Franche-Comté

Des apéros POTES sur tout le territoire

Cinq débats en présence d’experts nationaux et régionaux, organisés avec le quotidien national Libération (à Besançon et Dole)

- Mercredi 8 septembre à la Citadelle de Besançon (Hangar aux manœuvres) : visites thématiques à la Citadelle suivies, à 15 h 30, du débat « Vers une écologie des territoires ? », présidé par Marie-Guite Dufay

- Vendredi 10 septembre de 10h à 11h30, au lycée Charles Nodier à Dole : débat « Génération Z, génération climat ? »

- Samedi 11 septembre, trois débats grand public à La Rodia à Besançon :

- 14h-15h30 : « Pourquoi est-ce si difficile de changer nos habitudes ? »

- 16h-17h30 : « Quelle place pour la nature dans nos vies ? »

- 18h-19h30 : « Santé et biodiversité, un destin lié ? »

- Samedi 11 septembre : visites de projets exemplaires proposées par la Ville de Besançon (à partir de 9h30)

Retrouvez le programme en ligne

Cette manifestation est organisée dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

L’inscription est obligatoire.