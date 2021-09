Plus de 30 postes à pourvoir en CDI chez Watts- Socla à Virey-le-Grand

C’est le cas de l’entreprise Socla, filiale du groupe WATTS Water Technologies, qui dans le cadre d’une réorganisation de son activité, recrute plus de 30 collaborateurs sur son site de production de Virey-le-Grand.

Implantée à Virey-le-Grand (71), Socla est reconnue notamment pour son savoir-faire dans la conception de vannes papillon sur-mesure utilisées dans les secteurs de l’eau, de l’industrie et du bâtiment. D’une superficie de 20.600 m2, l’usine Socla compte aujourd’hui 181 collaborateurs et fabrique chaque année près de 9,5 millions de produits dédiés au contrôle des fluides (disconnecteurs, clapets, réducteurs de pression...).

Après un plan d’investissements destiné à gagner en productivité et à renforcer la sécurité de ses équipes, le site Socla de Virey-le-Grand accompagne la réorganisation de son activité par des recrutements, avec plus de 30 postes en CDI à pourvoir dans les domaines suivants :

• 2 5 p e r s o n n e s e n P r o d u c t i o n e t L o g i s t i q u e , t r a v a i l l a n t p r i n c i p a l e m e n t e n 2 / r 8 e , l d a o t n i ot n n o s t a p mr e m s e s n e t 15 opérateurs (montage, poudrage, régleurs des machines d’usinage...), 4 magasiniers, 1 gestionnaire de planning...,

•7 salariés dans les fonctions Support (techniciens de bureau d’études, maintenance, méthodes et qualité...).

« Dans les conditions actuelles, nous avons la chance que le groupe Watts investisse et développe notre site industriel assurant ainsi sa croissance. Nous espérons que le dynamisme de notre entreprise séduira les futures recrues qui rejoindront une équipe pluridisciplinaire au sein d’un environnement moderne situé dans un écrin de verdure, à proximité du Grand Chalon » souligne Guillaume Gerbron, Directeur du site.

Afin de toucher un maximum de postulants en Saône et Loire et en Côte d’Or, Socla met en place une campagne de recrutements sous forme d’offres d’emploi non seulement sur les plateformes classiques telles que LinkedIn ou Facebook, mais aussi sur le célèbre site de petites annonces leboncoin. Des flyers sont également mis à la disposition des sociétés de recrutements et des agences Pôle Emploi de la région.

Pour plus d’informations sur les missions détaillées de chaque poste et pour postuler, les candidatsintéressés sont invités à contacter Audrey Maufroy, Responsable Ressources Humaines du site de Virey-le-Grand, par mail à [email protected]