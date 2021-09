Soirée de clôture pour  ̏Place à l’été˝ à Saint Rémy avec la fin de la période estivale.

Après pratiquement 2 mois d’activités, de jeux de société, de séances de détente, de concerts, de badminton, de foot, de séances bien-être, etc…d’une intense fréquentation, la place de la mairie va retrouver son calme. C’était le dernier après-midi pour profiter du château gonflable et des jeux pour les petits et les grands. Cette dernière soirée a encore attiré de nombreux habitants de St Rémy avec le concert de chansons pop avec Mathieu Gattuso. Florence Plissonnier maire de la commune était présente avec quelques élus et membres d’associations.

L’espace réservé à la restauration avec le Food truck ̏Chez les Mamours˝ a remporté un vif succès malgré l’obligation pour les personnes d’avoir leur pass sanitaire.

Les conditions météorologiques n’ont pas permis à la montgolfière de réaliser les vols captifs pour les personnes gagnantes au tirage de la tombola.

La municipalité va pouvoir faire le bilan de cette première en matière d’animation d’été et préparer les prochaines vacances de l’été 2022. Chacun peut espérer que la situation sanitaire se sera améliorée pour moins de contrainte.

C.Cléaux