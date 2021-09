Ils étaient réunis pour la présentation de la 36ème revue de l'OMS

Comme l'indique Sébastien Martin, président du Grand Chalon, le sport est «un marqueur fort du Grand Chalon qui contribue au rayonnement de notre territoire».



Acteur majeur de ce dynamisme, l'Office municipal du sport de Chalon-sur-Saône a pour tradition de mettre en lumière chaque année, les 83 clubs et associations qui lui sont affiliés dans sa revue largement diffusée.



Hier, jeudi 2 septembre, à 19 heures, était présentée la 35ème revue de l'OMS au Stade Garibaldi, «grand lieu du sport Chalonnais rempli de souvenirs pour beaucoup d'entre nous», dira à ce propos Thierry Thévenet, le président de l'OMS.



De nombreux élus et représentants du monde sportif s'étaient réunis pour cette occasion.



Un temps fort du monde sportif de notre ville qui préfigure le Forum de la vie associative et sportive le samedi 4 septembre de 9 heures à 18 heures au Parc des expositions, journée durant laquelle 220 associations seront au rendez-vous pour présenter leurs activités.



Autre date à retenir, et non des moindres, la Journée Sport Santé Handicap, le samedi 11 septembre de 10 heures à 17 heures, sur le parvis du Centre nautique, au boulodrome et au Parc des expositions, une journée organisée dans le cadre de «Terre de jeux 2024» par la municipalité de Chalon-sur-Saône, le Comité Olympique et Sportif de Saône-et-Loire et un grand nombre de clubs affiliés à l'OMS.



Et, comme le précise Jacques Bonnet, responsable de la commission revue de l'OMS, «la couverture d'un livre, c'est la portée d'entrée d'une maison».



Une façon élégante de rendre hommage à la superbe illustration signée par le l'artiste "maison", Claude Godard, qui, avec son soleil rouge sur la ville de Niépce, fait référence aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo «avant de lancer l'aventure Paris 2024».



Avec l'ouverture, ce mois-ci, du centre médico-sportif à la Maison des Associations, et l'acquisition d'un deuxième véhicule qu'il entend mettre à la disposition des clubs pour transporter leurs licenciés — 13 500 répartis dans les 83 clubs affiliés —, «l'OMS joue résolument la carte du volontarisme», dira à ce propos, Gilles Platret, maire de Chalon-sur-Saône.



De son côté, le président du Grand Chalon rappelle que «des investissements importants sont en cours pour redonner son lustre au Stade Léo Lagrange».



Ainsi, après la rénovation de la piste d'athlétisme, des vestiaires Jean-Pierre Adams et la création d'un Pôle tennistique couvert, ce sont les terrains de football et de rugby qui vont être modernisés d'ici 2023.



«Le terrain principal sur lequel jouait le club sera neutralisé pour être refait à neuf», nous explique Claude Mennella, le vice-président du FC Chalon.



Ce dernier qui est également membre du comité directeur de l'OMS nous rappelle que le Championnat R1, le plus haut niveau régional, débute au Stade Léo Lagrange, ce samedi 4 septembre à 18 heures, où le FCC fera face à Cosne-sur-Loire.



À noter que cette année, la revue de l'OMS met en lumière le jeune Ethan Chouraqui du Cercle de l'Aviron de Chalon, l'arbitre international Joël Coffard et un dirigeant méritant, Jean-Pierre Fontaine, secrétaire du Tennis de Table Chalonnais.

