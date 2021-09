Soirée DJ et maquillage fluo organisée par l’association ̏les Bulles de Liberté˝ de Saint Rémy

Les Bulles de Liberté est une association qui a vu le jour en Mai 2019 à l’initiative de personnes qui ont souhaité apporter un autre regard et sortir les personnes en situation de handicap de l’isolement. Il n’existe pas vraiment de dispositif permettant aux personnes en situation de handicap de pouvoir pratiquer des activités de détente et de loisirs souvent absentes dans les structures ou les foyers.

Paola Vélon-Mathias, présidente de l’association très sensibilisée par ce problème, organise avec les bénévoles de l’association des sorties dans les parcs d’attractions, des soirées dansantes, des repas afin de créer l’ouverture des gens vers le handicap. Paola est aide médico-psychologique depuis une quinzaine d’années et connait bien ces problématiques liés au handicap. L’association regroupe 120 à 130 adhérents et une grande partie des membres du bureau travaillent ou travaillaient dans le milieu du social.

Régulièrement, un démarchage est fait auprès des foyers pour connaitre les attentes et les besoins de leurs résidents, ensuite des activités de loisirs sont proposées aux résidents comme ce vendredi soir avec le DJ Florian Mozoyer. Florian travaille également au foyer Arcadie. Le tout s’est passé en conformité avec les restrictions sanitaires. Pour cette soirée, Emilie Aujas et Julie Velon-Mathias veillaient au contrôle du Pass sanitaire à l’entrée de la salle Brassens.

DJ et maquillage fluo pour cette soirée où des résidents des foyers ̏Les Papillons Blancs˝ de Sevrey, ̏Arcadie˝ de Saint Rémy et quelques autres ont pu danser, rire, s’éclater dans une grande convivialité et ils ont fait preuve d’un dynamisme étonnant. Une dizaine de résidents de l’association ̏Les Papillons Blancs˝ sont venus avec Marc, Ahlema et Hanene accompagnateurs/éducateurs AMP.

Un bel acte d’humilité que celui de se tourner vers les autres et lequel est le plus handicapé lui ou moi quand il s’agit de se parler et d’échanger un point de vue, là est toute la question ?

C.Cléaux