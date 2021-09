COVID19 - Avec la Nièvre, la Saône et Loire affiche le taux d'incidence le plus faible de Bourgogne-Franche Comté

Ce 3 septembre, plus de 170 personnes restent prises en charge dans les hôpitaux de la région pour des formes graves de COVID, dont 42 en réanimation.

Ouverture sans rendez-vous des centres de vaccination, opérations dans les centres commerciaux, déplacements des vaccibus...Partout en France demain et dimanche, les différents partenaires sont à pied d’œuvre pour promouvoir la vaccination anti COVID-19.

Les 8 départements de la Bourgogne-Franche-Comté relèvent le défi de cette mobilisation exceptionnelle initiée par le ministère des Solidarités et de la Santé à l’occasion de la rentrée (voir le programme complet en encadré).

Cette période de reprise des activités et des échanges, des retrouvailles avec ses camarades de classe et ses collègues, est aussi un temps d’engagement autour de bonnes résolutions. La vaccination en fait partie, pour se protéger et protéger les autres, au même titre que le maintien des mesures barrières.

La couverture vaccinale, qui dépasse 73% en population générale en Bourgogne-Franche-Comté, garde des marges de progression, en particulier chez les 12-17 ans.

Le virus est toujours présent

Dans la région, ces derniers jours, la baisse de la circulation virale se poursuit à un rythme lent mais régulier. L’incidence de l’épidémie en population générale s’établit au-delà de 100 pour 100000 habitants, soit toujours plus du double que le seuil d’alerte.

Depuis mars 2020, 4 902 décès sont à déplorer en établissements de santé ; 2 301 dans les établissements médico-sociaux.

Un bilan qui doit nous inciter à ne pas relâcher la vigilance et à maintenir l’effort vaccinal.

Au-delà de ce week-end, la campagne se poursuivra en particulier dans les centres de vaccination, auprès des professionnels de ville, ainsi qu’en milieu scolaire en lien avec l’Education nationale.

Saône-et-Loire

Créneaux sans rendez-vous en centres de vaccination : Cluny (salle de justice de paix, rue porte des prés), samedi 4 septembre, de 9 heures à 13 heures ; Pierre de Bresse (salle André Berry, rue des Potiers), samedi, de 9 heures à 17 heures ; Chalon-sur-Saône (salle Marcel Sembat), samedi, de 9 heures à 17 heures ; Paray- le-Monial (salle du centre associatif Parodien, 9 rue Lathuillière), samedi et dimanche 5 septembre, de 9 heures à 12h30.

Vacci’bus samedi 4 septembre, à Louhans, de 13h45 à 17 heures, dans le cadre de la Fête du sport.