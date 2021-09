Fort de son trophée du 3ème laurier du label de la vie active et sportive, Chalon-sur-Saône a inauguré son Forum de la vie associative et sportive

Comment choisir ses loisirs? Ou quel sport vous pratiquerez à la rentrée? Samedi 4 septembre au Parc des Expositions, le Forum de la vie associative et sportive chalonnaise est une mine de bonnes idées pour démarrer l’année. En effet, ce forum à destination du grand public a proposé un vaste panorama de la vie associative et sportive de votre ville.

185 associations ont présenté leurs activités sur une plage horaire continue de 9h à 18h (non stop). Selon les disciplines et activités, des initiations et démonstrations ont été également proposées. Une journée exceptionnelle afin d’observer un panorama complet du tissu associatif chalonnais et des nombreuses activités possibles à Chalon.

A 8 heures 25 devant de nombreux élus, présidents de clubs sportifs et associations avait lieu l’inauguration en présence de Gilles Platret, maire de Chalon.

Extraits des discours prononcés:

Thierry Thevenet, président de l’O.M.S (extrait du discours): ‘’Monsieur le Maire de Chalon, Mesdames et Messieurs les élus, mesdames et messieurs les Présidents de clubs, enfin nous y sommes! Après 18 mois de confinement et d’autres galères sanitaires, nous voyons l’issue de cette pandémie. Merci à la ville et à l’ensemble des services ayant permis la tenue de ce 5ème forum des associations sportives, culturels et caritatives. Cette journée sera une nouvelle fois un mirroir du monde associatif chalonnais, un monde riche diversifié et dense ! Profitons tous de ce moment intense permettant à tous les clubs de relancer le tissu associatif mis à mal par les mois passés. La vie associative doit permettre à tous de se retrouver afin de partager une passion commune pour une continuité physique, caritative ou intéllectuelle. Nos clubs sont évidement bien des lieux de rencontres, des lieux d’échanges permanents mais qui nous permettent d’évoluer dans une atmosphère de bien être que nos clubs ne manquent pas de vous offrir. Le public que nous accueillerons aujourd’hui, pourra retrouver au détour de chaque allée, toutes les activités pour lesquelle, il souhaite s’investir et vivre leur passion. Souhaitons également que ce forum déclenche chez beaucoup de visiteurs, l’envie de rejoindre des bénévoles chalonnais de toutes nos associations. C’est avec un immense plaisir que l’ensemble des clubs sportifs de la ville de Chalon vous accueilleront sur leur stand afin de renseigner sur la bonne pratique de votre sport favori. Vous pourrez assister aussi tout au long de la journée, à de nombreuses démonstrations sportives permettant de voir les actions de nos sportifs. Au nom de tous les clubs sportifs chalonnais, je tiens une nouvelle fois à remercier tous les services de la Ville, les services techniques, les services de la vie associative pour leurs dévouement et leur implication. Merci à tous, bon forum et bonne saison à l’ensemble des associations chalonnaises!”.

Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône (extrait du discours): ” Merci à toutes et à tous et aux bénévoles qui sont là! Comme l’a dit Thierry Thevenet Président de l’O.M.S, c’était presque une gageure que d’organiser ce salon dans les conditions forcémernt un peu particulières [...] Néanmoins, nous sommes là et c’est la première fois que nous devons savourer ensemble ce moment. Je suis certain que le public va venir nombreux pour une simple raison, c’est que nous sentons chez nos concitoyens une envie de se retrouver[...] L’ambition même du milieu associatif, c’est d’être à dsiposition et cela nous fait un trait commun avec les élus de la municipalité, c’est à dire de mener ensemble un travail commun pour permettre que la vie reprenne. Alors un propos introductif, j’aimerais d’abord remercier toutes celles et ceux qui se sont investis dans la réussite de cet événement et bien sûr saluer toutes les associations présentes. Je veux saluer aussi l’union des Comités de Quartier et des agents de la vie associative qui étaient présents très tôt ce matin. C’est la cheville ouvrière de cette organisation et merci également à l’O.M.S [...] J’ai également le plaisir de montrer le trophée à toutes les associations sportives car nous avons reçu le 3ème laurier du label de la vie active et sportive et cela , c’est grâce à vous tous! [...] Aujourd’hui, nous avons 185 associations présentes à ce forum: elles sont 80 en matière sportives, 5 en matière de solidarité, 30 dans le domaine de la culture et du patrimoine une une vingtaine dans le domaine des loisirs. C’est une victoire! En 2019, qui était une année forte, nous étions 250 associations mais vu le contexte dans lequel nous nous trouvons, c’est une victoire [...] en 2019, 328 événements et manifestations associatifs avaient été organisées à Chalon et en 2020, 93 et essentiellement en début d’année et avant le confinement mais en 2021 cela repart puisque nous remontons à 154 manifestations, donc nous voyons bien et on le sent qu’il y a une volonté de reprendre des activités! [...] C’est pour cela qu’à la fin de ce mois, il sera édité un guide pratique des associations de Chalon car nous voulons faire en sorte que dans un document synthétique, il y ait toutes les informations disponibles pour les associations[...] Nous allons également faire une révision des plans de publicité pour un plus large accès et une meilleure diffusion des événements [...] Nous alons également travailler sur la reprise des événements des associations et sur les séances de formation...[...] J’ai dit, il y a deux jours aux sportifs que nous comptions énormément sur ce forum pour renouer et permettre de renouer les liens avec le public et je sais à quel point cela peut être essentiel pour tous! [...] Nous sonnons aujourd’hui la charge, comme on le dit dans la cavalerie, une charge pour retrouver notre public pour que vous puissiez continuer à vivre et surtout pour que vous puissiez continuer à faire vivre Chalon. Mesdames et messieurs , je vous remercie!”.

S'en suivait un tour des stands, avec le premier magistrat de la ville et toutes les autorités politiques locales dont Sébastien Martin, Président du Grand Chalon assisté de Dominique Melin, Vice-présidente en charge des sports, Annie Lombard, Vice-présidente Chargée de la création Maxime Ravenet, 7e Adjoint en charge du monde associatif et du développement, Philippe Finas, 9e Adjoint en charge des sports...

J.P.B