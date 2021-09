AVIS DE DECES - Madame Martine MANSOT née TATRE

MELLECEY, CHÂTENOY LE ROYAL



Alain Mansot, son époux ;

Anthony et Stéphanie,

son fils et sa belle-fille ;

Lou et Lola,

ses petites-filles adorées ;

ainsi que toute la famille,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Martine MANSOT

née TATRE

survenu le 31 août 2021.

Ses obsèques seront célébrées le mercredi 8 septembre 2021, à 11h15, en la salle Omni-culte du crématorium de Crissey.

Fleurs naturelles uniquement.

Martine a rejoint Daniel et Yvette, son frère et sa belle-sœur, décédés en 1985. Simone, sa maman, décédée en 2008 et ses beaux-parents décédés en 2011.

La famille remercie les infirmières de Mercurey, le service d'oncologie de l'hôpital de Chalon sur Saône, pour leur gentillesse et leur dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.