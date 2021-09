Les seniors garçons de l'ASMM affichent leurs ambitions sportives en ce début de saison

Ils ne sont pas nombreux les clubs de foot de l'agglomération chalonnaise à pouvoir afficher quelques 60 joueurs en seniors. L'ASMM peut même se faire plaisir et proposer 3 équipes en seniors. Une situation qui ne date pas d'hier et qui atteste de l'ambiance chaleureuse au sein du club. Le doyen des joueurs affiche même 57 ans au compteur.

Les trois équipes seniors évoluent en championnat départemental et l'ambition est clairement affichée du côté des coachs Antoine Beselgo, Olivier Touchard et Gérard Boissard (ancien préparateur physique du rugby chagnotin) de grimper d'un championnat pour au moins les équipes A et B.

Des décisions collégiales

Du côté de l'ASMM, "on a innové" concède Frédéric Michelot qui affiche une gestion à trois têtes pour les seniors. "On est dans l'esprit de partager nos ressources en fonction de nos joueurs et de nos capacités. On discute entre les trois coachs pour des prises de décision collective. C'est indispensable" rajoute Antoine Beselgo.

Championnat annoncé le 12 septembre

L'équipe première en D2 reçoit au Champ Ladoit Etang sur Arroux, l'équipe B qui évolue en D3 reçoit Chagny 2 et l'équipe C évoluant en D4 part en déplacement contre Tournus 1.