Le nouveau city stade rue Pierre Jacques de Saint Rémy s’embellit d’une fresque en graff.

Florence Plissonnier maire de St Rémy s’est rendue avec Agnès Marmillon, David Desroches, Chrystelle Desvignes au nouveau city stade pour admirer le travail de graff réalisé par 10 jeunes de l’Escale âgés de 10 à 16 ans. Le city stade est installé sur une partie du site de l’ancienne déchetterie réhabilitée en site industriel par la société ARES.

En effet le mur du nouveau city stade a été le théâtre d’un assaut de bombes de peinture mais pas n’importe comment. Le graffeur Jul Bonnardin supervisait les opérations et sous les coups de bombes de couleur le mur s’est transformé en une magnifique fresque. Le départ des opérations pour les jeunes, dès le 9 Août, a été de trouver des idées de dessins avec comme thématique le sport, ensuite le 10 Août réalisation d’une maquette dessinée par Snare à partir du thème choisi avec en parallèle une initiation au graff à tous ces jeunes, enfin travail sur la réalisation du projet et ce jusqu’au 28 Août pour en finalité obtenir ce merveilleux tableau que pourront admirer les San rémois et les enfants.

Les deux sports du city stade, le foot et le basket, sont mis en valeur dans cette fresque signée de tous les jeunes apprentis graffeur. Un véritable rayon de soleil avec ses couleurs claires pour cette œuvre de Snare et des jeunes de l’Escale, une vraie mise en valeur de ce lieu que les jeunes vont très rapidement s’approprier.

C.Cléaux