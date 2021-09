Une rentrée scolaire 2021/2022 presque sans pleurs pour les élèves de Châtenoy le Royal

Le maire de la commune a pour habitude de rendre visite aux enseignants et aux élèves le jour de la rentrée. Vincent Bergeret maire de Châtenoy le Royal, accompagné de Jeanne-Marie Martin, n’a pas failli à cette tradition. L’école primaire du groupe Rostand et son directeur Frédéric Laurent fût la première à recevoir les élus.

Cette année une nouvelle professeure des écoles, Anne Cambron a fait son entrée en classe de CP/CE1. Elle vient du bassin minier. La visite s’est poursuivie dans ce groupe scolaire Rostand par un passage à l’école maternelle où Marie Mercier sénatrice a rejoint le maire. L’école maternelle accueille 76 enfants.



Vincent Bergeret et Jeanne-Marie Martin ont poursuivi leur visite à Cruzille et ses 3 classes en maternelle, 5 classes en primaire et une classe ULIS pour un total de 207 élèves. Son directeur en classe élémentaire Alain Ozanon a pris sa retraite en fin d’année 2020/2021 et c’est une nouvelle directrice Christelle Bretin qui a pris ses fonctions pour cette rentrée 2021/2022, elle assurera aussi la classe de CM2.



Ensuite les élus se sont rendus à l’école Berlioz, école qui regroupe la maternelle et l’élémentaire sous la même direction assurée par Xavier Houillon. Une école fréquentée par 189 élèves au total. Les élus ont rencontré certaines enseignantes dans la cour, leurs élèves étant en récréation. Ils sont passés par la classe de CM1/CM2 de Patricia Pierre, enseignante depuis de nombreuses années dans cette école.



Chaque année pendant les périodes de vacances scolaires, des travaux sont réalisés pour le bien-être de chacun, enseignants, ATSEM et élèves. Dans ces trois groupes scolaires, tout a été mis en place pour répondre aux exigences de contraintes sanitaires (masques, lavage des mains,…) et aux protocoles envoyés par le gouvernement.

Si les écoles primaires dépendent de la commune, le collège Louis Aragon est de la compétence du département et Vincent Bergeret nouvellement réélu comme conseiller départemental s’est rendu au collège avec son binôme Françoise Vaillant pour saluer Christina Oliveira principale du collège. Pour la toute nouvelle conseillère départementale c’était une première rencontre avec la responsable du collège. Ce jeudi 2 septembre, seules les 6ème ont fait leur rentrée en classe, les autres sections avaient un jour de bonus, ils sont rentrés le vendredi. C’est 299 élèves qui sont scolarisés au collège soit 30 de plus que l’an dernier. Les mêmes mesures que l’an dernier sont appliquées en matière de protocole sanitaire (2 services, plan de table, repas par groupe classe…) Le pass sanitaire n’est pas de rigueur, mais il reste des questions lors de sorties ou visites organisées pour les élèves !!

Info Chalon souhaite aux enseignants, personnels et élèves une bonne saison scolaire, pleine de réussite.

C.Cléaux