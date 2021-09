Reprise du Foot fauteuil de Chalon Académie : Les dijonnais étaient trop fort !

Ce dimanche, à partir de 10 heures, au gymnase Jean Macé de Chalon-sur-Saône, avait été programmés, sur la journée, deux matchs de foot fauteuil entre les équipes de Chalon Académie FF et le DFCO foot fauteuil. 2 clubs qui portent la discipline au niveau Régional BFC et qui s'entendent parfaitement pour la développer.

Après 2 années sans rencontre suite à l’épidémie, cette rencontre amicale 100% bourguignonne devaient servir aux chalonnais de matchs de préparation afin de retrouver ses automatismes footballistiques et de préparer au mieux leur participation au tournoi à Saint-Just-Saint-Rambert le week-end prochain mais également pour le championnat qui débutera dans quelques semaines.

Lors de la première confrontation, avec une équipe très jeune, Chalon Academie s'est contentée de défendre lors de la première opposition (matin) et à quand même encaissée 4 buts dont 2 de l'ancien chalonnais Nathan Sergent pour une défaite sans appel de 4 à 0.

En début d’après midi (13 h30), mieux disposés dans la deuxième partie, les jeunes Académiciens ont trouvé quelques ouvertures pour porter le danger près des buts adverses mais sans être réellement dangereux. Sur un contre, le DFCO punissait les blancs, Nathan Sergent exploitait les espaces pour porter le ballon dans le but chalonnais tel un ailier au rugby. Enfin, dans le dernier quart temps, quelques bonnes situations n'étaient pas exploitées par Achraf et ses coéquipiers. Une nouvelle fois le jeune Sohane encaissait 2 buts et la rencontre se soldait par une nouvelle défaite 3-0.

Pour information : Le foot fauteuil est pratiqué exclusivement par des personnes en situation de handicap. L'Académie du foot est heureuse de pouvoir disposer depuis cette année de 2 créneaux d'entraînement dans la semaine (mercredi de 17h 18h30, et dimanche de 10h à 12h au gymnase Jean Macé de Chalon-sur-Saône et remercie la Ville de Chalon), ce qui permettra d'être plus rapidement compétitif. Chalon Académie fidèle à sa philosophie, accueille et forme de jeunes joueurs.

Clin d’œil à l’équipe de Chalon : En partant de la gauche, Shane (9 ans) Yanis (11 ans) Jérôme le coach, Achraf (24 ans) et Mohamed (14 ans). Les abs Khalifa (19 ans), Mael (12 ans)

Haro sur un pur produit chalonnais, Nathan qui a trouvé un projet sportif et de vie à Dijon, il devrait porter son équipe vers la montée.

Les incidents mécaniques prennent beaucoup de temps sur le terrain.

J.P.B