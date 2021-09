Le 7ème forum des associations de Saint Rémy en plein air place de la mairie.

Une trentaine d’associations avaient pris place pour cette édition 2021. Associations culturelles, sportives et loisirs attendaient ce forum qui est une journée de rencontre avec de futurs adhérents, des membres actifs ou tout simplement des habitants qui viennent pour découvrir les associations san-rémoises. Un forum riche en échanges avec le matin le café offert aux exposants par la municipalité.

Florence Plissonnier, accompagnée de quelques élus, a fait le tour des associations, rappelant çà et là le soutien de la municipalité et son attachement au tissu associatif dans la commune. Trois nouvelles associations étaient présentes à ce forum, Happy Danse 71, Anim’jeunes association et Padmãnhata Yoga.

Happy danse est une association tournée vers la danse de salon, rock, salsa, latino, etc… pour adultes et ados quel que soit l’âge et le niveau.

Anim’jeunes est une association de juniors qui œuvre pour organiser des soirées, des spectacles dont les gains sont reversés aux hôpitaux pour les enfants malades.

Le Padmãnhata Yoga est une association qui donne des cours collectifs et individuels de yoga, à la salle du Parc Keller, à domicile ou en extérieur.

Un forum dans la bonne humeur et un sentiment de retrouvailles pour toutes ces associations qui ont profité d’un temps radieux et même chaud. Quelques démonstrations sur le tapis vert de la place a permis aux karatékas de montrer leur art ainsi que les danseurs d’Happy Dance et les pompons de KDance. Le forum s’est terminé à 18h00.

C.Cléaux