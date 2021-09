Le cloître des Livres - 1er salon des auteurs de Bourgogne et de  Franche Comté - Chalon-sur-Saône - Les 18 et 19 septembre

Depuis la création de la Bibliothèque municipale en 1824, la création littéraire se conjugue harmonieusement à Chalon avec le patrimoine culturel. La Ville, avec l'appui des librairies partenaires, a donc choisi les Journées européennes du patrimoine et un lieu historique récemment restauré, le cloître de la cathédrale Saint-Vincent, au cœur du centre-ville, pour faire découvrir ou redécouvrir au public des auteurs venus de toute la région pour présenter leurs œuvres et rencontrer les visiteurs pour une discussion ou une dédicace. Au rendez-vous : de la fiction pour enfants et adultes, des documentaires dans tous les champs du savoir, de la bibliophilie contemporaine, et même quelques livres anciens proposés par un libraire spécialisé.

Deux temps forts ponctueront ce week-end :

Le samedi 18 à 12h, le Maire de Chalon, Gilles Platret, rencontrera les auteurs

Le dimanche 19 septembre à 12h, Lucette Desvignes, présidente de ce 1er salon des auteurs, fera don de ses manuscrits à la Ville de Chalon.

Infos pratiques

Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 10h à 18h, cloître de Chalon, entrée gratuite, présentation du pass sanitaire.

Liste des auteurs

Michel Benoit

Christine Billard

Stéphane Carlier

Marine Cazaux

Damien Okiko (Chanez)

Patrick Chavardes

Jean-François Conry

Elisa Coste

Lucette Desvignes Présidente

Marion Donzeau

Marie-Pierre Emorine

Roger Faindt

Claudine Faivre

Jean-Pierre Favard

Jérémie Fleury

Emmanuelle Florquin

Philippe Gontier

Patrick Guichet

Claude Joblot

Aurore Mamet

Philippe Ménager

Emmanuel Mère

Albine Novarino

Véronique Petit

Myriam Picard

Agathe Ruga

Marie France Salvia

Jérôme Sorre

Tiffany Uldry

Michaël Uras

Marie-Pierre Verjat

Laurent Vignat



Les têtes d’affiche

Lucette Desvignes, présidente du 1er salon des auteurs

Fierté littéraire de Saône-et-Loire, Lucette Desvignes, née en 1926, universitaire, doctorante, agrégée d’anglais, reçoit le prix Roland-Dorgelès en 1982 pour Les Nœuds d’Argile, date à partir de laquelle elle se consacre pleinement à l’écriture de romans et de poésie, recevant dès lors en France une reconnaissance depuis longtemps acquises aux Etats-Unis. Elle est depuis 2008 une bloggeuse assidue, distillant quotidiennement sa prose : http://lucette-desvignes.over-blog.com/

En septembre 2021, elle fait don de ses manuscrits à la Bibliothèque de Chalon-sur-Saône.

D’autres amoureux des lettres et de notre région à rencontrer : Christine Billard, Philippe Ménagier, Emmanuel Mère, Marie-Pierre Verjat, Patrick Chavardès, Roger Faindt…

Stéphane Carlier

Fils de (et frère de), Stéphane Carlier préfère envoyer ses manuscrits sous pseudonyme pour ne pas influencer les éditeurs. Ses romans sont régulièrement sélectionnés dans les prix des lecteurs, de Grand Amour (Cherche-midi, 2011) au Chien de Madame Halberstadt (Le Tripode, 2019). Les Perles noires de Jackie O. a rencontré un très grand succès, reflétant parfaitement son écriture sincère, pleine d’humour, profondément humaine et empreinte de la musique du quotidien.

https://www.instagram.com/stephanecarlier/

Venez aussi à la rencontre des romans de Michael Uras, Agathe Ruga, Emmanuelle Florquin…

Jean-Pierre Favard

http://lemondedemateo.over-blog.com/

Bourguignon de naissance et jurassien d’adoption, grand admirateur du King (Stephen, pas Elvis), Jean-Pierre Favard a les deux pieds dans le fantastique. Prix Masterton 2018 pour son roman La Nuit de la Vouivre, il dirige la collection LoKhaLe de La Clef d’Argent, dont chaque histoire s’inspire fortement du terreau historique et fantastique local.

D’autres auteurs à découvrir dans le même univers : Philipe Gontier, Jérôme Sorre (samedi), Albine Novarino, Marion Donzeau, Patrick Guichet, les illustrateurs Okiko et Tiffanie Uldry

Jérémie Fleury

http://www.trefle-rouge.fr/a-propos/

Issu de l’école lyonnaise d’illustration Emile Cohl, le dijonnais Jérémie Fleury se fait connaître du grand public par son travail sur des jeux de société (Océanos d’Antoine Bauza, Yamataï et Fourberies de Bruno Cathala…) et des albums jeunesse, dont une adaptation de Dracula et la série Azuro chez Auzou. Il dessine désormais ses propres histoires, comme Blanche et les chats ou La petite reine rouge, pleines d’humour et de tendresse.

D’autres auteurs et illustrateurs jeunesse sur le salon : Marine Cazeaux, Marie-Pierre Emorine, Véronique Petit, Myriam Picard

Véronique Petit

https://www.instagram.com/veronique_petit_auteure/

Lectrice depuis toute… jeune, Véronique Petit a vécu très tôt mille vies différentes, et c’est en souvenir des sensations magiques des livres de son enfance qu’elle a commencé à écrire des romans pour enfants et adolescents. Elle aime tout particulièrement les histoires dans lesquelles le fantastique vient pointer le bout de son nez dans une réalité trop bien rangée.

Assistante sociale le jour, elle écrit surtout le soir, en mangeant du chocolat. Prix Gulli du roman en 2018 pour Le mot d’Abel chez Rageot, elle fait partie depuis bien plus longtemps du Plan de conservation de la Bibliothèque Jeunesse de Chalon-sur-Saône.

D’autres auteurs et illustrateurs jeunesse sur le salon : Marine Cazeaux, Marie-Pierre Emorine, Jérémie Fleury, Myriam Picard.