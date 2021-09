AVIS DE DECES -Madame Madeleine Françoise LEJOT

FRAGNES-LA-LOYÈRE



François et Sonia Lejot,

Jean-Luc Lejot et Véronique Gauthier,

Marie-Laure Lejot et Philippe Dubot, ses enfants ;

Théo, Maude, Clarisse, Marius, Adrien, Céléus, Clémentine,

ses sept petits-enfants ;

ainsi que les familles, Regnault, Bonnotte, Muthelet, Vernot et Lejot,

ont la peine de vous faire part du décès de

Madame Madeleine Françoise LEJOT

survenu le 4 septembre à l'âge de 79 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le samedi 11 septembre à 10 heures en l'église de Fragnes-la-Loyère, suivies de l'inhumation au cimetière de Champforgeuil auprès de son mari.

Françoise repose à la chambre funéraire de Saint Rémy.