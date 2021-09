Le parc Sainte Suzanne de Fontaines a accueilli le forum des associations le 4 septembre

Un petit forum pour cette rentrée 2021/2022 à Fontaines. Le forum des associations fontenoises s’est tenu parc Sainte Suzanne. Seulement 8 associations ont répondu présent à l’appel de la municipalité. Installés sous des chapiteaux, les bénévoles présentaient leurs activité aux visiteurs. Nelly Meunier-Chanut, Maire de la commune, a fait le tour des stands et a rencontré les associations ce samedi matin 4 septembre au parc Ste Suzanne.

A l’exemple du club canin qui avait monté un petit parcours d’agility et faisait des démonstrations d’obéissance avec leurs chiens montrant ainsi l’utilité de donner une bonne éducation à son animal.

La brigade des sapeurs-pompiers de la commune avaient monté leur stand et faisaient la promotion des formations aux gestes de secours (PSC1), ils étaient aussi là pour mieux faire connaitre leur métier et le besoin de pompiers volontaires (SPV) dans leur caserne. Même au niveau national il manque des SPV pour les aider dans leurs tâches. Aujourd’hui ils sont trop peu nombreux, ce qui nuit à leur mission de sécurité. Devenir SPV c’est donner un peu de son temps pour sauver des vies, intervenir avec les professionnels sur des accidents, feux, etc… Il ne faut pas spécialement avoir d’aptitudes particulières mais surtout le besoin, l’envie d’être là au bon moment pour les autres. Les formations et le recrutement ne s’adressent pas seulement aux jeunes mais aussi aux adultes hommes ou femmes.

Détermination, esprit d’équipe, écoute, et persévérance sont tout autant d’adjectifs qui qualifient l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires. Vous vous reconnaissez dans ces qualités : devenez sapeur-pompier volontaire !

L’association Fontaines Echanges, c’est un ensemble de bénévoles qui font vivre le jumelage avec Paciano en Italie.

La Claire Fontaine est une association multi activités : de l’éveil pour enfant à la gym pour adultes aux sports ou à la musique, vous pourrez y trouver votre centre d’intérêt.

L’association Convi’Danses est surtout axée sur la danse de salon, latino, rock pour tout public.

Le foyer rural propose danse, jeux, tricot et loisirs créatifs, marche, cinéma ...

Le Basket Club Fontaines Rully (BCFR) c’est se faire plaisir au sein d’équipes tout en faisant du sport.

La Source propose des cours de Hatha Yoga.

Les forums c’est tout cela, c’est une véritable vitrine que la commune met à disposition des citoyens pour promouvoir les associations.

C.Cléaux