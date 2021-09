AVIS DE DECES - Monsieur Claude FAUTRELLE

CHALON-SUR-SAÔNE, CHAGNY



Loïc et Isabelle,

Mélanie et Sébastien,

Chloé et Léonilde,

ses enfants ;

Luân, Ylan, Mayline, Alix, Samuel,

ses petits-enfants ;

Sylvie,

sa compagne et sa famille ;

Jeannette,

sa maman ;

ses frères, sa sœur,

ses belles-sœurs et toute la famille

ont la douleur de vous faire part du décès de

Claude FAUTRELLE

survenu subitement à l'âge de 66 ans.

Ses obsèques seront célébrées samedi 11 septembre, à 10h, en l'église du Sacré-Cœur à Chalon-sur-Saone, suivies de la crémation.

Claude repose à la chambre funéraire, 115, avenue Boucicaut.

Seulement une rose pour l'accompagner.

La famille remercie par avance toutes les personnes qui prendront part à sa peine.

Une pensée pour

André

son papa.