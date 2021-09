COMITE DES FETES / CARNAVAL 2022 - Gilles Platret réagit aux démissions et annonce la suite

"Depuis plusieurs mois, des dissensions très fortes se sont exprimées au sein du Comité des Fêtes de Chalon, menaçant la cohésion de groupe nécessaire à l’organisation du prochain Carnaval.

À plusieurs reprises, j’ai réuni les protagonistes à l’Hôtel-de-Ville pour essayer de ramener un peu d’apaisement. Mais les rancœurs sont manifestement trop profondes pour y parvenir.

Sous l’égide de son président, le Comité des Fêtes s’est réuni lundi dernier. À cette occasion, René Dubois a annoncé sa démission ainsi que celle d’une douzaine de membres.

Je prends acte de ces démissions.

Je remercie avec une immense gratitude René Dubois et l’ensemble des membres du Comité des Fêtes du travail extraordinaire qu’ils ont fourni depuis parfois des décennies, faisant de notre Carnaval l’un des cinq plus grands de France. Avec l’ensemble de l’équipe du Comité, ils méritent toute notre reconnaissance.

Désormais, l’interlocuteur de la Ville au sein du Comité des Fêtes est Cyrille Girardot, qui, par ordre protocolaire, en tant que 2e vice-Président restant en fonction, représentera le Comité des Fêtes jusqu’à sa restructuration.



C’est donc avec lui que je viens, sans attendre, d’avoir un premier contact et que je vais très rapidement envisager la suite des choses car il n’est tout simplement pas envisageable que le Carnaval de Chalon n’ait pas lieu en 2022.

Comme j’ai déjà eu l’occasion de le dire, le Carnaval fait partie du patrimoine des Chalonnais. Il s’agit donc désormais de retrouver la structuration nécessaire, dans la sérénité, pour que son organisation soit lancée et que les Chalonnaises, les Chalonnais, et tous les visiteurs de notre ville, puissent pleinement en profiter dans quelques mois. C’est ma volonté la plus ferme et nous y parviendrons."

Gilles PLATRET