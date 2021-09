950 000 € d’investissement dans un nouveau restaurant scolaire à Crissey pour la rentrée 2022/2023 

Pour remplacer le restaurant scolaire placé sous la salle des fêtes, la municipalité a lancé la construction d’un nouveau à côté de l’école maternelle.

L’ancien restaurant était devenu obsolète au niveau de la capacité d’accueil des enfants des écoles de la commune, il n’était plus aux normes en ce qui concerne sa cuisine et de plus incompatible avec les mesures sanitaires liées à la pandémie. Il était important pour la municipalité de lancer les travaux du nouveau restaurant qui sera réalisé dans les anciens locaux de la garderie périscolaire avec une extension pour les cuisines : 950 000€ d’investissement pour ces travaux financés à hauteur de 50% par l’état (région, département, Grand Chalon…) et le reste à charge de la commune.

Mercredi 8 septembre, Eric Mermet maire de la commune et Delphine Bornard adjointe ont fait une visite du chantier : « C’est un projet ambitieux qui a démarré la deuxième quinzaine d’Août. Sur la forme, il sera écologique avec, pour l’extension, l’utilisation de matériaux bio sourcés. La restauration scolaire aura une capacité de 150 repas par jour avec un changement de concept comme cuisiner sur place les repas en utilisant le maximum de produits locaux. Un accent sera mis sur la réduction des déchets, des emballages et le compostage. La restauration se fera sous forme de self à partir de la grande section de maternelle. En prévision, nous souhaitons en faire un lieu intergénérationnel avec une ouverture aux personnes âgées. L’accès à l’école maternelle n’a pas été déplacé, nous avons sécurisé les abords de la route principale et la partie chantier. Une fois en service les petits n’auront plus à se déplacer, seuls les grands de primaire feront le trajet pour venir au restaurant scolaire » a expliqué Éric Mermet.

Ce projet a été confié à Sem Val de Bourgogne pour la maitrise d’œuvre avec Fanny Carreau responsable du suivi de chantier et EJO coopérative d’architecture. Pour la commune de Crissey, les travaux sont suivis par Hervé Billon, responsable des bâtiments aux services techniques.

Ces travaux ont demandé une importante organisation afin de permettre l’accès en toute sécurité aux enfants de la maternelle, un aménagement des plages horaires où les ouvriers pouvaient faire du bruit et démolir les cloisons sans trop déranger les petits en classe, de revoir l’accès des camions pour évacuer les gravats et acheminer les matériaux neufs. A noter, les entreprises intervenantes font un tri sélectif et écoresponsable des matériaux de démolition.

