C’est la reprise pour le Karaté Yoseikan Budo châtenoyen !

Le moins que l’on puisse dire, en retrouvant le groupe du Training, l’un des ateliers de l’association sportive Karaté Yoseikan Budo de Châtenoy le Royal ( le YOS pour les intimes), c’est qu’il y avait de la sueur et de la bonne humeur, mais aussi et surtout un réel plaisir de se retrouver toutes et tous sur le tatami de la salle d’évolution au sol.

En effet si le training placé sous la direction de l’inusable Didier Gaugy dit « Gaby » (toujours pour les intimes) a fixé ses dates les lundi et jeudi à la salle Prévert ( cour de la mairie), et à la salle d’évolution au sol de 18h30 à 19h30, et la souriante présidente Raphaële Jeannet a tenu à préciser les jours et heures des autres ateliers :

Du coté des jeunes :

- Pour les mini-poussins et poussins ( 4 à 6 ans) des séances de Yoseikan ludique ont lieu le samedi de 10h à 11h à la salle d’évolution au sol .

- Pour les enfants de 7 à 9 ans, une école de Yoseikan est ouverte le mardi de 17h30 à 18h30, salle d’évolution au sol sous la direction d’Elisabeth Roussot.

- Pour les adolescents (es) de 9 à 13 ans, Karaté Yoseikan le vendredi de 17h30 à 18h30, salle d’évolution au sol sous la direction de Thierry Ferret.

Du coté des adultes, à la salle d’évolution au sol :

- Atelier de Self Défens le mardi de 18h45 à 20h avec Christian Morice

-Yoseikan Kempo les mardi et jeudi de 20h à 21h sous la houlette de Thierry Ferret

-Yoseikan Traditionnel :

le vendredi de 18h30 à 20h sous la direction de Christian Morice

le samedi de 11h à 12h uniquement pour les femmes sous la responsabilité d’Elisabeth Roussot

Comme on peut le constater l’association offre de nombreuses activités pour tous les âges et tous les niveaux. Pour obtenir des informations complémentaires il est possible de contacter :

La présidente Raphaële Jeannet soit par téléphone au 06 45 75 81 98, soit par mail à [email protected]

Ou en allant visiter le site du club http.//club.quomodo.com/yoseikan-chatenoy/

JC Reynaud