Un carton plein pour la fête de l'aéroport ce dimanche

Plus de 2200 personnes ont rendu visite à l'aéroport de Champforgeuil.

Ce ne sont pas les activités qui manquaient ce dimanche sur l'agglomération chalonnaise. Entre les Masters de Tennis, le National de pétanque, le Rêve de Marie à Givry... l'aéroport de Champforgeuil qui organisait ses portes-ouvertes, a tiré son épingle du jeu. A l'entrée, ce sont plus de 2200 passages qui ont été enregistrés. C'est dire le joli succès enregistré par EDEIS et le Grand Chalon mais aussi et surtout pour les entreprises "basées" sur le site. Une expérience qui en appelle d'autres comme l'a signalé Pascal Boulling, conseiller communautaire du Grand Chalon en charge de l'aéroport.

L.G / Photos Laurent Guillaumé - Christian Cléaux