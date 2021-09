L'entreprise Labrosse Azur recherche un(e) technico-commercial(e)

Présentation de l’entreprise

La société L’atelier Labrosse, leader dans la commercialisation et l’installation de menuiseries extérieures PVC aluminium et bois, recherche dans le cadre du développement de l’agence de Chalon-sur-Saône (71)) un Technico-commercial H/F en CDI.

Poste et rémunération

- Développement commercial et accroissement du portefeuille clients par des actions de prospection (phoning, relances mailing, salons) ;

- Rendez-vous clientèle

- Etablissement des devis et relance des devis en cours ;

- Suivi des commandes et de la bonne réalisation des chantiers ;

- Suivi de la clientèle ;

- Reporting précis et régulier auprès de la Direction.

Ce poste est assorti d’une rémunération motivante composée d’un salaire fixe + commissions sur les ventes

Profil

Homme ou femme de terrain, de formation technico-commercial, vous savez nouer un contact privilégié avec une clientèle et justifiez d'une expérience significative dans la vente de produits techniques en B to C.

Proactif dans votre approche commerciale, vous contactez et animez une clientèle de particuliers afin de leur proposer une étude personnalisée.

Permis B indispensable (véhicule société fourni)

Type d'emploi : CDI

Horaires :

Travail en journée

Expérience:

Technico-commercial h/f ou similaire: 3 an (Optionnel)

[email protected]