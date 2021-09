Brigitte Martin adjointe à la mairie  de Saint Rémy a uni Agathe et Jonathan par les liens du mariage et a procédé au baptême civil de leur fille Théa.

Ce n’est pas tous les jours qu’une élue, adjointe à la mairie de Saint Rémy officie pour le mariage de son fils et le baptême civil de sa petite-fille.

Brigitte Martin, adjointe, était très émue ce samedi après-midi dans la salle des mariages de la mairie. Officier d’état civil par délégation elle a uni par les liens du mariage Agathe Large, née le 8 Juin 1989 à St Rémy, fille de Françoise Tonneau à Jonathan Gandrey, né le 3 Mars 1987 à St Rémy, fils de Didier Gandrey et Brigitte Martin.

Elle a fait la lecture des actes rappelant les droits et devoirs des époux, ensuite les jeunes mariés ont échangé leurs consentements en présence de leurs témoins Loïc Deguine, Mickaël Clément, Christophe Collaudin et Laurent Jennesson. Brigitte Martin adjointe, les jeunes époux et les témoins ont signé le registre de mariage civil.

Une cérémonie peut en cacher une autre

A la fin de leur cérémonie de mariage, Agathe et Jonathan ont dévoilé la suite en invitant Loïc Deguine et Vanessa Blosser à les rejoindre. Une véritable surprise pour tous à l’annonce qu’ils allaient procéder au Baptême civil de la petite Théa âgée de 8 mois. Brigitte Martin a donc baptisé sa petite fille en présence de Vanessa sa marraine et Loïc son parrain, C’était un grand moment de bonheur pour les jeunes mariés et pour leurs familles et amis. Le parrainage date de la révolution selon le décret du 20 prairial an II, le 8 juin 1794.

Pour cette cérémonie très particulière, Florence Plissonnier maire de la ville assistait Brigitte Martin. On pouvait noter dans l’assemblée la présence de Pascale Barbier adjointe et Éric Richard adjoint à Saint Rémy.

Info Chalon adresse tous ses vœux de bonheur aux jeunes époux et à la petite Théa !

C.Cléaux