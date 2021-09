Webhelp recrute pour son site de Chalon sur Saône.

Webhelp est une entreprise française, aujourd’hui de renom international, créée en 2000 par Olivier Duha et Frédéric Jousset. Elle est implantée dans plus de 50 pays répartis dans le monde, ce qui représente plus de 90 000 collaborateurs présents pour répondre aux besoins des entreprises. Spécialiste de la relation client, Webhelp travaille pour une clientèle haut de gamme : Services financiers, High-tech et média, santé, secteur public, énergie, pour n’en citer que quelques-uns.

Le site de Chalon sur Saône est récent, il a été créé en 2020, il enregistre une croissance importante. Fort de ses 400 employés Webhelp Chalon a besoin de renforcer ses équipes. La cellule recrutement recherche 60 conseillers et conseillères clients, qui sont amenés à gérer la relation client à distance, par mail, tchat, ou téléphone, en appels entrant.

Les postes proposés sont ouverts à tout profil et permettent de nombreuses possibilités d’évolution. Malgré l’ouverture récente du site, de nombreux collaborateurs ont déjà bénéficié de promotion interne. Une formation métier est assurée à l’ensemble des collaborateurs qui intègrent l’entreprise.

Webhelp propose des contrats à long terme, avec un modèle social innovant, permettant de choisir un temps de travail de 35 h ou 37 h. Dans des locaux totalement neufs et un cadre de travail très agréable, Webhelp fait de la qualité de vie au travail, une priorité en mettant à disposition de ses collaborateurs, des équipements et des espaces dédiés à la détente.

Pour parler du travail de conseiller client dans un centre de gestion de la relation client, rien de mieux que de rencontrer une employée de Webhelp.

Aïcha, 20 ans, nous parle de son évolution :

« J’ai intégré l’entreprise à l’ouverture du site de Chalon, en avril 2020, en tant que conseillère au sein d’un service client. En octobre 2020, j’ai candidaté en interne pour un poste de manager. Mon profil a été sélectionné parmi les candidatures pour être évalué au cours de la journée de sélection. Au cours de cette journée assez riche, nommée assessment center, nous sommes évalués sur différentes compétences : le management, l’analyse chiffrée, l’orientation client, etc.., par le biais de tests pratiques, échanges et mises en situation… L’objectif est de montrer ses capacités mais aussi sa personnalité.

Après réussite de l’assessment, j’ai pu débuter mon poste de superviseur, ce qui me permet aujourd’hui d’accompagner et manager une équipe de conseillers clientèles. Webhelp est ma première vraie expérience professionnelle, c'est une entreprise dans laquelle je suis arrivée après avoir arrêté mes études et où je ne pensais pas rester aussi longtemps. Outre le fait qu'il y ait ces possibilités d'évolution, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette entreprise qui place l'humain au centre des réflexions, et notamment les collaborateurs. Ces valeurs sont fondamentales et définissent Webhelp et c'est ce qui me motive au quotidien ».

Si vous êtes à la recherche d’un emploi, n’hésitez pas à postuler par mail en envoyant votre lettre de candidature et votre CV à l’adresse suivante : [email protected]

C.Cléaux