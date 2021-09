Prix de l'énergie : un chèque de 100 euros pour près de 6 millions de ménages modestes

Les ménages éligibles à l'aide gouvernementale n'auront pas de démarche à effectuer et recevront cette aide exceptionnelle par courrier courant décembre, quel que soit leur mode de chauffage (électricité, fioul, gaz). "C'est une forme de soutien pour passer cette situation que l'on considère comme conjoncturelle de hausse du prix des énergies qui va conduire à une hausse des prix du chauffage", a-t-on expliqué à Matignon. Avec la reprise économique musclée, post-covid, le prix du gaz a explosé sur le marché international entraînant de facto le fait que les tarifs réglementés ont augmenté de 8,7% au 1er septembre, après plus de 5% en août et près de 10% en juillet.