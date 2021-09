Rugby : le CRC ouvre sa saison par un match amical contre Is sur Tille.

On sent de plus en plus de fébrilité dans les jambes et dans les esprits pour la petite trentaine de joueurs seniors du Châtenoy Rugby Club (CRC). En effet après quasiment une année de non-matchs pour cause de crise sanitaire, les Châtenoyens vont affronter en match amical de préparation, une équipe de Cote d’Or, Is Alliance Rugby, club également de séries régionales évoluant en Poule 2 du Championnats Territorail de cette saison 2021 - 2022.

Ce sera l’occasion de voir un match sur le terrain de Charréconduit de Châtenoy le Royal et de se rendre compte de l’état physique et rugbystique des joueurs Séniors après une si longue interruption de compétitions.

Coté forme physique il y a encore besoin de mieux l’entretenir jusqu’à l’ouverture du Championnat Territorial qui débutera dans à peine un mois, le dimanche 10 octobre 2021, avec une déplacement dans la Nièvre à Pougues les Eaux pour le CRC. Châtenoy le Royal jouant en Poule 3 et rencontrera Entente Givry-Cheilly, St Firmin, Bourbon-Lancy, Vauzelles, Saône-Seille, Pougues les Eaux et St Martin du Lac

Petit à petit les hommes de Rodolphe Pierre et Guillaume Bollereaux, les deux entraineurs du CRC, ont repris le chemin des vestiaires pour l’entrainement tout en ayant entretenu un peu la forme durant la période possible d’accès aux installations sportives.

Il est bon de rappeler que le CRC n’a pas poursuivi l’Entente mise en place avec le club de St Firmin, St Sernin, Le Breuil ( RCFS), ce dernier ayant fait part à la Ligue de Bourgogne Franche-Comté de son intention de continuer seul. Cela a vu les départs des 6 joueurs du RCFS qui évoluaient au sein de l’Entente et un joueur titulaire du CRC parti rejoindre le club de Givry, le club Châtenoyen a pu se constituer une équipe d’une petite trentaine de joueurs.

Ce sera pour certains un baptême du feu ce dimanche contre Is sur Tille et surtout permettra aux entraineurs de jauger les capacités de chacun dans les postes respectifs. A voir l’entrainement de ce dernier mercredi et le geste sportif de quelques-uns, il y a de bonnes chances de voir du joli jeu, mais un match reste un match avec un adversaire en face. L’arbitre de la rencontre sera Louis Letelier de Beaune. Coup d’envoi à 15h au stade de rugby de Charréconduit.

JC Reynaud