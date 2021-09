Ça bouge à la mairie de Saint Rémy.

La municipalité de Saint Rémy a créé deux nouveaux postes et pourvu un poste vacant suite à un départ.

Florence Plissonnier maire de la commune et Mélanie Legée ont présenté les trois personnes qui ont rejoint les effectifs de la mairie.

Nicolas Mangon a rejoint les policiers municipaux. 7 ans comme gendarme mobile à Auxerre, 5 ans en brigade péri-urbaine, 7 ans à la gendarmerie de Givry sont ses états de service. Après avoir passé 19 ans dans la gendarmerie, ce père de trois enfants a fait une reconversion professionnelle par le biais d’un détachement dans la fonction territoriale. Il a rejoint les deux policiers municipaux déjà en place renforçant ainsi l’effectif pour être au plus proche de la population.

Christelle Desvignes a intégré la mairie pour remplacer Anne-Marie Diaz, elle a pris le poste de directrice des services à la population. Son poste précédent était à Mâcon où elle a exercé la fonction de responsable de territoire pendant 11 ans après avoir dirigé 10 ans le centre social à Montchanin. Elle a commencé par faire du bénévolat comme animatrice des enfants et des adultes. Elle va gravir les échelons en devenant titulaire du BAPAAT, du BPJEPS, du DEFA et du diplôme supérieur DESJEPES. Son expérience et la réussite devant le jury de recrutement lui ont permis de rejoindre la mairie de St Rémy.

Mathieu Penel, lui, son intégration c’est plutôt la continuité à St Rémy car il a effectué son stage de dernière année de formation ingénieur génie civil et urbanisme comme chargé de mission sur le projet de l’élaboration d’un schéma directeur cyclable sur la commune. Présent sur la commune depuis le 8 Février 2021, il est déjà bien intégré dans les rouages de la mairie. Aujourd’hui son diplôme en poche, il a été embauché à St Rémy comme chargé de mission du plan vélo. Ce jeune ingénieur va pouvoir continuer son travail sur les mobilités douces et prendre part aux éventuels projets d’urbanisme de la ville.

