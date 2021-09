Un cycle d’initiation au rugby pour les élèves des écoles primaires Berlioz et Cruzille et bientôt Rostand de Châtenoy-le-Royal .

Des actions pour l’épanouissement des enfants par le sport et particulièrement le rugby, sont mises en place dans les écoles primaires par l’éducation nationale en partenariat avec les clubs de Chalon sur Saône et Châtenoy Le Royal.

Dans le cadre du cycle de rugby mis en place en partenariat avec le Rugby Tango Chalonnais, les élèves des classes de CE2/CM1 et CM1/CM2 de l’école primaire Berlioz et de CM1 et CM2 de l’école de Cruzille bénéficient d’une séance d’initiation au rugby à raison d’une heure par semaine par classe.

Le lundi après-midi les élèves de CE2/CM1 et CM1/CM2 quittent l’école Berlioz, direction le stade de Charréconduit où les attend Charles Journeau licencié RTC pour faire de l’initiation au rugby. Les 28 élèves de la classe de Cyrille Meunier sont sur le terrain de 14h à 15h. Cyrille Meunier est accompagné de Constance Dickson AESH. Les 29 élèves de CM1/CM2 de la classe de Patricia Pierre s’adonnent à ce sport de 15h à 16h. Les élèves de l’école Berlioz sont les plus près du stade de rugby de Charréconduit.

Le mardi après-midi les élèves de CM1 et CM2 de l’école de Cruzille vont au stade Prévert où les attend Charles Journeau pour faire de l’initiation au rugby. Les 27 élèves de CM1 de la classe de Marie Vincent sont sur le terrain de 13h45 à 14h45 et les 28 élèves de CM2 de la classe de Juliette Breviere, remplaçante de Christelle Bretin directrice et enseignante de cette classe de CM2, seront à leur tour sur le terrain de sport de 14h45 à 15h45. Le stade Prévert est géographiquement mieux placé afin d’éviter un trop grand déplacement à pied des enfants mais cela nécessite un accompagnateur par classe en plus de l’enseignante.

Ils participent tous, filles et garçons, dans un même élan de respect des consignes données par l’animateur, qu’ils soient très ou un peu moins sportifs. Les débuts ne sont pas toujours faciles avec ce ballon qui ne tourne pas rond, les mains sont un peu maladroites mais le cœur et l’envie sont bien présents.

Un travail en commun joueur / entraineur du Rugby Tango Chalonnais et enseignants / enseignantes sur un même terrain à faire appliquer les consignes de jeux et du règlement de ce sport ouvert à tous les enfants à partir de 6 ans.

Tout ceci ne pourrait avoir lieu sans ce partenariat avec le RTC, la collectivité de Châtenoy et le Châtenoy Rugby Club. Le but commun de tous ces acteurs est de susciter l’envie de faire du rugby chez certains élèves filles et garçons et aussi de faire connaitre le rugby à leurs parents, Le club de rugby de Châtenoy le Royal les accueillera, le mercredi après-midi, dans son école de rugby où ils pourront progresser au sein d’un environnement sérieux et pédagogue. Patricia Pierre : « Je remercie la municipalité de nous avoir mis à disposition le terrain de rugby pour ce projet pédagogique, d’être à notre écoute et de répondre à nos demandes. »

Comme pour beaucoup d’actions, seule la mobilisation de chacun fait avancer les choses, le sport du ballon ovale à Châtenoy le Royal en est une preuve vivante, le tout pour un total épanouissement des jeunes et très jeunes par l’apprentissage du respect de l’autre et parfois de sa différence.

C.Cléaux