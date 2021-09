L’école de rugby de Châtenoy le Royal, l’art de faire tourner le ballon ovale les mercredi après-midi.

Un terrain bien aménagé, un coach qui a du métier, une bande de jeunes de 6 à 11 ans chaussures à crampons aux pieds, des parents présents autour du terrain, une équipe dirigeante motivée d’un club de rugby, il n’en faut pas plus pour créer, développer une école de rugby. Ce choix, l’équipe dirigeante et son président Jean-Marc Perret l’avait annoncé, depuis peu c’est fait et cette école ne va que grossir au fur et à mesure du temps. Le temps c’est celui que les parents veulent bien consacrer à leurs enfants pour qu’ils fassent du sport.

A l’école du rugby, ils vont apprendre à penser collectif, à jouer collectif, à réfléchir vite et être réactif sans pour autant ne pas respecter les règles. Ils vont simplement grandir au sein d’un club où règne la convivialité et l’amour du ballon ovale.

René est l’entraineur qui, par ses années d’expérience, sait comment conseiller, montrer les gestes, faire apprendre les bases de ce sport. Il sait aussi motiver quand il le faut, être ferme à l’occasion mais toujours avec une certaine attention paternelle, pour l’aider dans sa tâche, un ancien joueur de Verdun sur le Doubs, Pierrick Fournier qui a son fils à l’école du rugby de Châtenoy le Royal. Etant sur place pendant le cours, il a tout naturellement proposé son aide le mercredi après-midi.

Ce mercredi, c’étaient 11 enfants de 6 à 11 ans répartis en 2 groupes qui s’adonnaient au maniement de ce ballon pas si facile à dompter que ça. Après quelques exercices, ils ont fait un mini match de mise en pratique des techniques, passe de balle en arrière, plaquage pour arrêter l’adversaire, sous le regard des parents installés autour du terrain.

Le Châtenoy Rugby Club attend les enfants du secteur y compris ceux de Saint Rémy, tous les mercredis de 14hà 15h30, entrainement au stade du club local, 33 rue de Charréconduit à Châtenoy le Royal et le samedi matin au stade du Rugby Tango Chalonnais pour faire du jeu collectif ou des Tournois comme ce sera le cas samedi 25 septembre. Pour cette année de lancement la licence est offerte, un short et une paire de chaussettes sont fournis par le club.

Pour inscrire les enfants à l'Ecole de Rugby de Châtenoy-le-RoyalI ou pour avoir des renseignements complémentaires, il sufit de contacter le club par téléphone au :

06 10 59 93 02 ou 07 84 78 00 81

Ou de venir aux permanences le mercredi de 14h à 18h30 au stade de Charréconduit.

C.Cléaux