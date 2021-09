Le complexe sportif givrotin fait peau neuve

Info-Chalon.com a rencontré Jean Lanni, adjoint en charge du patrimoine, et Emmanuel Vial, conseiller délégué en charge de l'environnement, pour faire un point sur les travaux réalisés et sur ceux à venir.

Selon Emmanuel Vial, ces travaux, dont le montant s'élève à 80 000 euros, sont motivés par le fait que « la municipalité souhaite favoriser l'exercice du sport dans la commune, en mettant à disposition des givrotins des installations de qualité, offrant du confort et de la sécurité aux pratiquants ».

Rugby :

Le terrain de rugby (voir notre photo ci-dessus) a fait l’objet d’une réfection, avec un décaissement sur toute la surface, un apport de sable avec terre végétale et un semi de gazon total.

Il sera indisponible jusqu'au printemps, ce qui conduira le club givrotin à jouer ses matches sur le terrain de Cheilly les Maranges, club avec qui il est en entente depuis plusieurs années.

Les vestiaires ont eux fait l'objet d'une rénovation complète, avec l'installation de nouveaux plafonds, d’une ventilation plus puissante dans les douches, d'un nouvel éclairage et d'une mise en peinture.

Football :

Le terrain de football stabilisé a fait peau neuve !

Sa réfection s’est déroulée en trois étapes : passage du désherbeur mécanique afin de sarcler, griffer le terrain et enlever les mauvaises herbes, épandage de sable de manière uniforme sur l’ensemble de la surface et passage du rabot multifonctions. Cet appareil permet de griffer superficiellement la chape sur un maximum de 1 cm, d’égaliser les matériaux et de rouler simultanément.

Un désherbage sélectif vient d'être réalisé et cet hiver, une opération de décompactage du terrain aura lieu, afin de casser la croûte en surface et de la niveler pour égaliser le terrain et assouplir le sol.

Les vestiaires du terrain de football feront également peau neuve. La rénovation des chéneaux vient d'être réalisée et d'autre travaux vont démarrer d'ici une semaine : mise en peinture des boiseries, remplacement d'un toilette, réfection des douches et des lavabo avec installation de ventilation mécanique et mise en peinture des vestiaires des arbitres.

Volley :

La clôture du terrain de volley a été entièrement remplacée, du sable a été apporté en début d’année , les filets ont été changés et les poteaux ont été repeints.

A noter que contrairement aux autres installations, cette rénovation a été assurée par les employés du Service technique de la commune.

Un accès sélectif au complexe sportif :

En raison de dégradations observées, des barrières sélectives seront prochainement installées.

Elles permettront de maintenir la circulation des piétons et des personnes à mobilité réduite, ce qui est un des souhaits de l'équipe municipale. Mais elles interdiront l’accès des 2 roues et des véhicules à moteur, en dehors des besoins du service et des associations utilisatrices.

Dans cette attente, l’accès au complexe a été provisoirement fermé.

Les travaux à venir en 2022 :

Ils concerneront essentiellement le foot et le rugby avec :