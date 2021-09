Covid-19 : dixième samedi de manifestations contre le pass sanitaire

Les indicateurs sanitaires sont au plus bas depuis plusieurs semaines, d'autant plus en Saône et Loire. Notre département comme une quinzaine d'autres départements métropolitains affiche des indicateurs au vert, au point que le pass sanitaire instauré par le gouvernement n'a plus aucune raison d'être, sauf à prendre en considération des projections de précaution liées au retour de l'automne. Reste que les anti-pass sanitaire seront à nouveau dans la rue ce samedi pour une dixième consécutive, réclamant la fin du pass sanitaire, s'appuyant cette fois-ci sur l'argumentaire même des chiffres évoqués par le gouvernement. Après l'instauration de l'obligation vaccinale pour les soignants, on voir mal comment le gouvernement pourrait lever le pass sanitaire avant le 15 novembre, date officielle de sa levée à l'échelle nationale.

A Chalon, le cortège s'élancera à nouveau dans l'après-midi.