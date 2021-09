C'est parti pour les 38es Journées Européennes du Patrimoine !

3 visites regroupant chacune 16 personnes ont été programmées au cours de la journée, à cela s'est ajoutée une visite supplémentaire pour satisfaire la curiosité de tous tant la demande était forte. Sur place, ce matin à 11h, beaucoup des personnes présentes connaissaient déjà l'Espace des Arts mais avant travaux (démarrés en 2016 pour une réouverture du bâtiment en 2018 et pour un montant de 9 millions d'euros dont la moitié versée par l'Etat), l'occasion de redécouvrir les lieux et surtout la très appréciée vue panoramique du tout nouveau salon qui surplombe la ville.



Les visiteurs se sont également intéressés au patio désormais plus accessible au public et à sa fresque qui sera rénovée à l'identique. Ils ont ensuite découvert les coulisses et les secrets de cette fabuleuse Scène nationale en compagnie de Stéphanie et Miguel, tous deux agents de l'Espace des Arts.

SBR