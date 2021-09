BASKET : Elio, un jeune Bressan a rencontré Rudy Gobert, grâce à Yop

Partenaire officiel de la NBA en France et de Rudy Gobert, YOP a organisé, aujourd’hui 18 septembre, un Clinic « YOP Change le Game » en présence d’une vingtaine d’adolescents et de Rudy Gobert.

Pour ces jeunes venus de toute la France, dont Elio Henri, originaire de Saint-Germain-du-Plain, ce fut une occasion unique de participer à différents challenges mêlant adresse, rapidité, et de partager un moment d’échange avec la star NBA.

Lors de cet événement, YOP et Rudy Gobert ont remis un chèque de 54 500 euros à la Rudy’s Kids Foundation, correspondant aux 109 contres réalisés par Rudy à domicile lors de sa dernière saison régulière en NBA. Ces fonds seront reversés au Secours populaire français dans le but de soutenir le mouvement Copains du monde.