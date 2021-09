AVIS DE DECES - Monsieur Jopeph André POURRET

CHÂTENOY-LE-ROYAL, MONTCEAU LES MINES, - PONT D'AIN



Maryse Pourret,

son épouse ;

Sylvie et Jérome, Arnaud et Caroline,

ses enfants ;

Julie et Manon,

ses petites-filles ;

ses belles-soeurs et beaux-frères ;

ses neveux et nièces ;

ainsi que toute la famille et ses amis,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Jopeph André POURRET



survenu le 15 septembre 2021 à l'age de 84 ans.

Le défunt repose au centre funéraire Rolet 115 avenue Boucicaut 71100 Chalon sur Saône.

Ses obsèques seront célébrées le 21 septembre,

à 15h15, en la salle omniculte de Crissey.