Un trail de la chaume 2021 copieusement arrosé...

ll a fallu beaucoup de courage aux coureurs, pour participer à ce trail, organisé conjointement par l'association sportive du lycée Emiland Gauthey et par l'association givrotine « Les Givrés du trail ». Et peut-être même encore plus que d'habitude, au vu des conditions très difficiles du jour, qui ont obligé les coureurs à composer avec la boue et ... les glissades qui l'accompagnent.

Il convient aussi de saluer ici les bénévoles, parmi lesquels de nombreux élèves du lycée Emiland Gauthey, qui ont fait fi de la météo pour assurer la réussite de cette épreuve.

Car oui, on peut parler de réussite, même si le nombre d'inscrits a été moins élevé que les précédentes éditions, probablement d'après Hélène Porot, Présidente des Givrés du Trail, à cause des conditions météo et de l'obligation de disposer d'un pass sanitaire. Il suffisait pour s'en convaincre, de voir le sourire des participants à l'issue des 2 courses, qu'ils ont finies boueux, mais heureux de retrouver enfin cette ambiance...



Voici le reportage-photo d'Info-Chalon.com