Rugby : un premier match de préparation et du sérieux pour le CRC

Le Châtenoy Rugby Club (CRC) affrontait ce dimanche 19 septembre 2021 l’équipe de Is sur Tille en match amical, du bon pour une reprise et une victoire 17 à 10.

Revoir un match sur le terrain de Charréconduit a été un vrai plaisir après une si longue disette de rugby local. Retrouvez l’odeur d’un vestiaire avant un match; la mise en condition d’une équipe par son capitaine du jour Maxime Bon; l’échauffement dans l’en-but; une équipe adverse; du public avec contrôle à l’entrée et un arbitre officiel, tous les ingrédients qui font que le sport retrouve ses droits et le rugby particulièrement.

Seulement 21 joueurs de convoqués au CRC sur la trentaine possible, du fait de quelques licences non encore à jour mais qui devraient l’être dans le courant de cette semaine. Les hommes de Rodolphe Pierre ont entamé ce match avec le souci de bien faire. Cela a été le cas pour ce match amical de deux fois 40 minutes. En face visiblement une équipe de costauds que les Châtenoyens ont su maitriser par une défense quasiment intraitable malgré une domination territoriale. Sur ce point on peut reconnaître que les « jaune et bleu » n’ont pas laissé leur part au chien pour plaquer comme des morts de faim.

Un score qui s’est défloré avec une pénalité des 30 m bien ajustée par Baptiste Beauviche, puis un essai de Yanise Zendjabil, et le CRC inscrit un 10-0 à la mi-temps. Is sur tille se reprend en seconde mi-temps en inscrivant deux essais et revient à égalité 10-10. Malgré une domination territoriale des visiteurs, les Châtenoyens ne lâchent rien, au contraire. Sur une pénal-touche ils lancent la ligne de trois quarts qui vient mourir sur la ligne de but mais le collectif des avants fait le reste en aplatissant dans la l’en-but pour un essai qui sera transformé. Score final 17-10 pour le CRC.

Un bon premier match de préparation pour cette nouvelle saison 2021-2022 qui devrait apporter des satisfactions et il y a de quoi être rassuré quand on voit le sérieux mis ce dimanche. Un autre match de préparation aura lieu vendredi prochain 24 septembre, en soirée du coté de Verdun sur le Doubs. Ensuite il faudra attendre le 10 octobre pour le match d’ouverture du Championnat Territorial en allant se frotter au Nivernais du coté de Pougues les Eaux.

JC Reynaud