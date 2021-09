A Chalon sur Saône, les magasins Camaïeu innovent

C'est une enseigne qui fait désormais date dans l'univers du prêt à porter féminin français. L'enseigne Camaïeu lancée au coeurs des années 80 a lancé une vaste campagne de rajeunissement de sa politique commerciale. A Chalon sur Saône, depuis ce lundi, les magasins du centre ville, de Chalon Sud et de la Thalie ont accompagné cette nouvelle dynamique. Depuis la reprise de la marque Camaïeu en 2020 après une période compliquée, c'est une nouvelle étape qui s'ouvre avec l'idée de "valoriser les femmes autrement", "une marque plus décomplexée et bienveillante". Toute la rédaction d'info-chalon.com souhaite un bon lancement à Sophie, Anaïs et Coralie Grande rue, à Stacy aux Galeries Lafayette et aux équipes de Carrefour Sud et de la Thalie.

L.G