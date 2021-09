3 blessés dans un choc routier ce mercredi matin au niveau de Demigny

C'est un choc routier entre un poids lourd et une voiture qui s'est produit ce mercredi matin peu avant 7H. Trois blessés, conscients, ont été pris en charge par les sapeurs-pompiers mobilisés, et transférés vers les urgences du centre hospitalier de Chalon sur Saône. A noter que ce mardi soir, sur la D294/D377, à Sevrey, les sapeurs pompiers sont intervenus suite à une perte de contrôle avec un véhicule qui a terminé sa course sur le toit.