Les gagnants des places pour le concert Paris-Tokyo organisé par le Conservatoire du Grand Chalon sont

Et les gagnants sont Laetitia RENAUD de Marcilly les Buxy et Florence MORANDET de Chalon sur Saône. A savoir deux places par personne.

Attention PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

Il suffira de vous rendre à la billeterie le Jour J, de présenter une pièce d'identité et de vous annoncer...

JEUDI. 30 SEPT. / 20 H / AUDITORIUM





La musique est faite de voyages et de rencontres.

Quand Debussy découvre le chef d'oeuvre d'Hokusai, La vague, la révélation est immense et va marquer sa musique à jamais.

Réciproquement, quand Takemitsu fait le voyage vers l'Occident et rencontre l'immense compositeur Olivier Messiaen, il sait que sa musique en portera l'héritage.

Au centre de ce concert, un dialogue subtil s'installe entre la musique et l'univers pictural et poétique des haïku japonais. Plus qu'un concert de musique de chambre, ce voyage aller-retour Paris/Tokyo fera vibrer tous nos sens.