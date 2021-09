En route pour le Championnat de France Junior!

Événement phare du calendrier national, les championnats de France bateaux longs, Junior J18, para-aviron et le Critérium national aviron adapté auront lieu du 24 au 26 septembre 2021, à Mantes-la-Jolie. Pour cette édition, 12 jeunes du Cercle de l'aviron de Chalon-sur-Saône se préparaient à en découdre, après des mois d'entraînements intensifs. Plus de détails avec Info Chalon.

Ce jeudi en fin d'après-midi, c'était le moment des préparatifs et des derniers coups de rames en Saône pour 12 jeunes du Cercle de l'aviron de Chalon-sur-Saône (CAC) avant le départ ce vendredi 24 septembre, au petit matin, pour le Championnat de France Junior (J18) qui a lieu jusqu'au 26 septembre au Stade Nautique International Didier Simon de Mantes-la-Jolie (Yvelines).



La parité est respectée car sur les 12 rameuses et rameurs du club, il y a 6 filles et 6 garçons répartis dans 4 équipages, âgés entre 16 et 17 ans.



Chez les filles côté équipements, il y a un quatre sans barreur (4-), c'est-à-dire qu'elle rament en pointe, et un double (2X). Chez les garçons, il y a un quatre de couple (4X) et un double (2X).



Les filles sont encadrées par Axel Mirbel. Pour les garçons, c'est Philippe Lafoy et André Coupat, vice-président du CAC.



Pour Nicolas Grisard, 17 ans, c'est non seulement sa première année dans le club mais aussi sa première participation à un championnat de France.



«Je suis un peu stressé mais ça va... je le sent bien!», déclare le jeune homme.



Il faut dire qu'il y a du niveau dans ce Championnat de France Junior (J18) avec 32 équipes pour le double côté garçons et 25 pour les filles, 18 quatre de couple pour les garçons et 10 pour les filles.



Pour Ethan Chouraqui et Samson Barbero, c'est quant à eux, leur 4ème participation à un championnat de France.



Si Samson «appréhende le niveau en double», Ethan précisant qu'il y a vraiment «du haut niveau», les deux amis ont vraiment hâte d'en découdre.



Même son de cloche pour Hugo Vialle, Tom Theveniaut et Elio Bert, tous les trois 17 ans.



«Je suis motivé et je vais tout faire pour en tout cas!», nous dit ce dernier.



Il faut dire qu'ils se sont entraînés encore plus qu'à l'accoutumé à raison de 4 entraînements intensifs par semaine pendant ces deux derniers mois en vue de ce grand chelem.



Si les filles se sont entraînés qu'un seul mois au même rythme, c'est qu'elles s'étaient surclassées lors du dernier championnat de France qui s'est déroulé au même endroit, le 17 et 18 juillet.



«C'était vraiment cool, nous avions face à nous des sémiors (Ndlr : ici, les plus de 18 ans), une belle expérience!», nous raconte Anna Guillot, 17 ans.



Comme Anna, c'était la première participation de Lynn Rodriguez, 17 ans, à un championnat de France. La jeune femme participera au Championnat avec Tiphaine Venot.



Ilona Dargegen du haut de ses 16 ans, est la plus jeune des 12 représentants du club. Elle partage le même état d'esprit que ses partenaires.



«Je suis stressée mais en même temps très impatiente de montrer le travail qu'on a fait!», déclare Ilona qui aura 17 ans mardi.



«Oui, c'est vrai ça fait un peu peur mais on est très motivées», ajoute à son tour, Marie-Sarah Fourgeot, 17 ans.



«C'est un mélange de stress, d'envie et de motivation», nous explique à son tour Romane Dhoutaut, 17 ans.



Laissons le mot de la fin à Axel avant de leur souhaiter bonne chance.



«Il y a deux recherches pour les deux équipages, pour un, le quatre sans barreur, c'est de viser la finale et pour l'autre, le double, c'est de se hisser parmi les dix-huit premiers»



Chiche!



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati