14 années à travailler au café ‘Sur la place’ et la Meuh ne s’arrête pas là

Si je vous dis : place Saint-Vincent, vous me répondrez : place de la Cathé.

Si je vous dis : le café ‘Sur la place’, vous me répondrez ‘Chez Chantal’.

Si je vous parle enfin d’Évelyne Demeule, vous vous exclamerez « Ah oui ! La Meuh ! »

Les habitués de ‘Chez Chantal’ la connaissent bien. Et pour cause : ça fait 14 ans qu’Évelyne y travaille. Depuis ses 20 ans, en fait. Et elle y est bien.

De Roanne à Chalon

Évelyne n’a pas toujours été chalonnaise, elle vient de Roanne, dans la Loire. Après un bac pro Hôtellerie Restauration à Mâcon, elle suit une formation de barman à Auxerre. Fabriquer des cocktails, chercher l’équilibre des saveurs, ça lui plait.

Ses premiers pas s’effectuent dans des restaurants gastronomiques : un stage à Georges Blanc à Vonnas, dans l’Ain, et un autre à La Maraude à Montbellet, près de Mâcon.

C’est aussi pendant ses études hôtelières qu’elle fait la rencontre de Lise, la fille de Chantal, et par son biais qu’elle viendra s’installer à Chalon, pour travailler au café ‘Sur la Place’.

« J’aime bien mon métier. C’est une bonne école pour lutter contre sa timidité. Et puis j’aime l’ambiance qu’on peut créer autour d’une table. »

Les soirées cocktails à Côté Saône

Évelyne va employer son côté pétillant à… animer le bar de Côté Saône : « Je renoue avec mon premier métier, barman, et je vais proposer plein de cocktails les jeudis, vendredis et samedis de 18 h à 23 h. Il y aura le cocktail Mademoiselle, le Blue Apple, le ‘Meunch’ – celui-là, c’est un punch à ma façon, contraction de Meuh et Punch – et d’autres bien sûr. »

Le bar restaurant de Lise a fait, pour l’occasion, un petit lifting : déco, lumières et nouveautés que nous vous présenterons très prochainement.

Publi-rédactionnel

Nathalie DUNAND

[email protected]

Sur la place

12, place Saint-Vincent

Chalon-sur-Saône

03 85 48 62 95

Côté Saône

2, rue du Pont

03 85 93 95 71