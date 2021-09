Bienvenue à Joy JACQUOT

Joy JACQUOT est née le 6 septembre à la maternité de Chalon-sur-Saône. Elle est le troisième enfant après Lola, 11 ans, et Tiago, 7 ans, d'Elise GIROUX et le premier enfant deDimitri JACQUOT. La maman est aide à domicile et le papa, mécanicien poids lourds. La petite famille demeure à Sanvignes les Mines.