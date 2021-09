Julien Odoul (Rassemblement National) revendique la "première force d'opposition et de la proposition à la région"

Séance du Conseil régional :

Le Rassemblement National, 1ère force d’opposition et de proposition !

A l’occasion de la rentrée du Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté, le Rassemblement National, emmené par Julien Odoul, a été confirmé comme première et seule force d’opposition. Cela par l’absence quasi-totale de réaction, de proposition de Gilles Platret se contentant de refuser de prendre part aux votes des amendements, motions et vœux du Rassemblement National.

Le Rassemblement National a été le seul groupe à aborder les sujets importants comme l’insécurité, l’immigration massive, les éoliennes, les difficultés d’accès aux soins en Saône-et-Loire et le prix des carburants.

Au statut de première force d’opposition s’ajoute celui de première force de proposition : avec 7 amendements, 5 motions, 2 vœux et 2 questions orales, les élus du Rassemblement National ont été seuls face à un exécutif de gauche souhaitant aller le plus vite possible et même limiter des interventions en séance. Face à cela, tous les élus du Rassemblement National ont montré qu’ils étaient au travail. Il s’agit du seul groupe dont tous les membres ont pris la parole depuis le début du mandat.

Face à ses propositions, le groupe Rassemblement National s’est vu opposé le mur de la majorité de Marie-Guite Dufay, allant dorénavant des communistes jusqu’aux LR. Toutes les propositions relatives au pouvoir d’achat (suppression de 32 millions d’euros de TICPE régionale), sur la défense des emplois chez Stellantis Sochaux ou même sur la fermeture de l’élevage de chiens de laboratoire de Mézilles ont été rejetées par cette majorité qui refuse de prendre le moindre engagement ou la moindre responsabilité.

Le Rassemblement National confirme sa position de principale opposition et de seule alternative sérieuse en Bourgogne Franche-Comté mais aussi pour la France à l’occasion de la prochaine présidentielle de 2022 avec Marine le Pen.

Julien Odoul,

Président du groupe Rassemblement National à la région Bourgogne Franche-Comté