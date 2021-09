Vendredi 1er octobre 2021 : la Verticale rose, une course d’escaliers dans la tour des Archives départementales à Mâcon au profit d’Octobre rose

Le Département se met aux couleurs d’Octobre rose pour s’associer à la campagne de sensibilisation au dépistage du cancer du sein en organisant cette année un challenge pour lequel une participation de 2 euros sera demandée. L’intégralité des bénéfices sera reversée au Comité départemental de la Ligue contre le cancer.

Il s’agit d’une course à pied qui consistera à monter le plus rapidement possible les 280 marches de la tour des Archives départementales. Avec une alternance toutes les heures entre catégorie loisir et catégorie compétition (pour cette dernière, la présentation d’un certificat médical est obligatoire), les départs individuels seront donnés toutes les 30 secondes.

Au fur et à mesure de l’ascension, la tour des Archives départementales s’illuminera de rose avec l’objectif d’atteindre 71 000 marches gravies par l’ensemble des coureurs.

Attention : inscriptions obligatoires avant le jeudi 30 septembre à minuit sur www.saoneetloire71.fr ou chronopuces.fr. Pour la bonne organisation, la présentation du pass sanitaire et le retrait de leur dossard, les coureurs doivent arriver 1 heure avant le départ. Nombre de places limité.



Le Département de Saône-et-Loire attend de nombreux coureurs et spectateurs pour participer à cet événement festif, sportif et caritatif vendredi 1er octobre à partir de 18 h !