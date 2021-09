Le Judo à St Rémy c'est reparti !

Après de longs mois bien compliqués, la porte du dojo du Gymnase de St Rémy a de nouveau pu s'ouvrir afin d'offrir son activité aux San Rémois.

Différents groupes sont constitués afin d'accueillir au mieux les enfants qui souhaitent pratiquer le Judo. Ainsi pour les enfants de 5/6 ans le cours est proposé le mercredi après midi de 15h15 à 16h15, pour les 7/8 ans le mercredi de 16h30 à 17h30 et pour la catégorie des 9/10 ans, le mercredi de 14h à 15h. Les plus âgés ont également leur créneaux le lundi et le jeudi soir de 17h à 18h30.

Une séance de découverte est proposée afin que les enfants puissent se rendre compte par eux mêmes des bienfaits de cet art martial éducatif.

Tous les cours sont dispensés par Stéphane PLASSARD, Ceinture noire 2ème Dan qui vous attend au Dojo du Gymnase depuis déjà 2 semaines alors, à vos Kimonos !

Pour tous renseignements : 06-34-20-75-35